«Часть борьбы с НАТО»: депутат Гурулев прокомментировал замедление Telegram в РФ
Фото - © Zakharova Natasha / Фотобанк Лори
Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев прокомментировал медленную работу мессенджера Telegram в стране. Он связал ее с борьбой с НАТО, сообщает INFOX.ru.
По словам парламентария, меры по замедлению или блокировке Telegram могут быть частью стратегии защиты на информационном фронте в контексте противостояния с Североатлантическим альянсом.
Депутат добавил, что это доставляет неудобства многим россиянам. Например, у политиков и лидеров общественного мнения есть свои каналы в мессенджере, которые читают сотни тысяч человек.
Ранее власти приняли решение о замедлении Telegram. При этом россияне продолжают жаловаться на сбои в работе сервиса.
