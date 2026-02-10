«Часть борьбы с НАТО»: депутат Гурулев прокомментировал замедление Telegram в РФ

Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев прокомментировал медленную работу мессенджера Telegram в стране. Он связал ее с борьбой с НАТО, сообщает INFOX.ru .

По словам парламентария, меры по замедлению или блокировке Telegram могут быть частью стратегии защиты на информационном фронте в контексте противостояния с Североатлантическим альянсом.

Депутат добавил, что это доставляет неудобства многим россиянам. Например, у политиков и лидеров общественного мнения есть свои каналы в мессенджере, которые читают сотни тысяч человек.

Ранее власти приняли решение о замедлении Telegram. При этом россияне продолжают жаловаться на сбои в работе сервиса.

