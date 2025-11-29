CBS News: США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище

Власти США приостановили принятие решений по всем прошениям, касающимся предоставления убежища, из-за стрельбы около Белого дома, сообщает ИА «Регнум» .

Как рассказало CBS News, сотрудникам USCIS приказали приостановить все решения о предоставлении убежища. Также организация проверит все грин-карты иностранцев из каждой страны, которая вызывает обеспокоенность.

Глава USCIS Джозеф Эдлоу отметил, что полномасштабная и строгая проверка пройдет по указанию американского президента Дональда Трампа. Но он не уточнил, граждан каких государств планируется проверять.

На этой неделе в Вашингтоне, округ Колумбия, мужчина стрелял в двух солдат национальной гвардии. Оба раненых скончались. Подозреваемый в преступлении прибыл в Штаты из Афганистана в сентябре 2021 года.

ФБР рассматривает стрельбу у Белого дома в Вашингтоне как акт международного терроризма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.