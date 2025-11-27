ФБР рассматривает стрельбу у Белого дома как акт международного терроризма

По данным телеканала CBS, подозреваемый в нападении является гражданином Афганистана, который въехал в США в 2021 году. Инцидент произошел в непосредственной близости от резиденции президента США Дональда Трампа, где неизвестный открыл огонь по сотрудникам Национальной гвардии.

Двое военнослужащих Национальной гвардии, получившие огнестрельные ранения в результате атаки, продолжают находиться в критическом состоянии.

Президент Трамп оперативно отреагировал на инцидент, опубликовав в своей социальной сети Truth Social резкое заявление, где назвал нападавшего «животным» и пообещал, что виновный понесет суровое наказание.

Полиция Вашингтона подтвердила задержание одного подозреваемого, однако подробности мотивов преступления пока не раскрываются.

