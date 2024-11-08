Бывшую девушку Гуфа могут посадить за «беременные игры» с тезкой Долматова

Против бывшей девушки рэпера Гуфа (Алексея Долматова) могут открыть уголовное дело. Яну Шевцову подозревают в мошенничестве на сумму один млн рублей, сообщает SHOT .

Девушка встречалась с бизнесменом с идентичным Гуфу именем — Алексеем. Они встретили друг друга несколько лет назад. В Екатеринбурге у Шевцовой сломалась машиа, мужчина ей помог, и они начали общаться.

Через 10 дней Яна и Алексей завели отношения при том, что оба состояли в официальных браках. Мужчина в течение года дарил подарки. Однако в 2023 попросил любовницу притворяться «беременяшкой» в рамках «ролевой игры».

Фетиш показался Шевцовой странным. Однако она согласилась, так как взамен получала подарки и деньги.

«Я, по сути, стала содержанкой, которая играет в его игры», — отметила Яна.

Между Шевцовой и Алексеем, по ее словам, были полноценные отношения. Мужчина ревновал ее, если она давала повод.

Однако через некоторое время отношения между Алексеем и Шевцовой начали портиться. Когда Яна приняла решение расстаться, Алексей предложил ей заняться сексом, чтобы помириться. Она отказалась.

Тогда Алексей сказал, что заплатит Яне 1 млн рублей за «игры в беременность». Через некоторое время Шевцова подъехала к мужчине за средствами, но ее арестовали сотрудники правоохранительных органов.

Против девушки могут открыть уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Женщина находится в суде.

Ранее сообщалось, что у проходящего лечение в рехабе Гуфа появились мощные галлюцинации. Мужчина считает, что находится не в больнице, а в тюрьме. Однако слухи об этом были опровергнуты адвокатом музыканта.