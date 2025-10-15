Бывший полицейский, осужденный за покушение на хищение, ушел на СВО

Экс-старший оперуполномоченный по особо важным делам Дмитрий Волченко после приговора о покушении на хищение 20 млн рублей ушел на СВО, сообщает РИА Новости .

Бывший сотрудник полиции работал в группе по борьбе с оборотом фальсифицированной алкогольной и табачной продукции, защите интеллектуальной собственности 3-го отделения ОЭБиПК УВД по СЗАО города Москвы.

Осенью 2024 года его приговорили к пяти годам колонии с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на определенный срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере.

Как следует из материалов дела, признавший вину экс-полицейский Волченко не обжаловал приговор, производство уголовного дела в его отношении было прекращено ввиду заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ.

