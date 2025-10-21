Бывших адвокатов заподозрили в вымогательстве у Митрошиной 56 млн рублей

Блогера Александру Митрошину ее бывшие адвокаты развели на 56 млн рублей, обещая вычеркнуть из «черных списков» Интерпола и администрации президента России, хотя на самом деле их не существовало, сообщает Baza .

В 2022 году ФНС начала проверку в отношении Митрошиной. Чтобы разобраться с долгами, блогер стала работать с юристом Алисой Волховой и аудитором Ольгой Гольцевой. Весной в 2023 году девушка, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Оно касается уклонения от уплаты налогов, но помощницы заверили ее, что все решат.

В итоге Митрошиной пришлось оплатить свои долги, а юристы выдали это за собственные заслуги.

После этого летом 2023 года Волхова предложила блогерше сделать гражданство Вануату, чтобы он могла и летать по всему миру без виз. За услуги Митрошина заплатила 11 млн рублей. Но вместо гражданства юрист сказала, что ничего не получится, так как блогер якобы находится в «черном списке» Интерпола и это дело срочно нужно решать. При этом оплаченные деньги за «гражданство» остались у юристов.

Зимой прошлого года счет Митрошиной еще раз заблокировали за долги. Он хотела их оплатить, но юристы заверили, что оспорят постановления. Также они предложили блогерше на время обезопасить себя от необоснованной блокировки оставшихся денег на других счетах. Митрошин перевела юристам еще перевела свыше 40 млн рублей. Но деньги ей не вернули, когда подошло время. Волхова и Гольцева объяснили, что средств нет — они все пошли на «решение» проблем блогерши.

В мае 2024 года юристы снова смогли убедить Митрошину, что она попала в «черный список» администрации, поэтому следует срочно заплатить 5 млн рублей, в этом случае им удастся «договориться». Жертва снова поверила. И только через некоторое время Митрошина поняла, что ее нагло обманывали. Тогда она перестала общаться с юристами и направилась в полицию.

На Волхову и Гольцеву было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Женщины признали свою вину и сейчас находятся под домашним арестом. Блогерша признана потерпевшей.

Ранее ФНС отправила в Арбитражный суд Москвы заявление и попросила признать банкротом Митрошину.

