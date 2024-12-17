Бывшая жена Тиммы Сана Оша: «Я буду о тебе тепло вспоминать»

Оша и Тимма были женаты с 2016 по 2019 год. У пары есть общий сын Кристиан.

В 2019 году стало известно, что Тимма вступил в отношения с певицей Анной Седоковой. В декабре того же года спортсмен развелся с матерью Кристиана. В сентябре 2020 года он женился на Седоковой.

Оша отреагировала на смерть экс‑супруга трогательными словами.

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — написала женщина в соцсети.

Тимму нашли мертвым в подъезде старой пятиэтажки в Москве. Там находится отель, где спортсмен перед смертью снял комнату. Рядом с телом баскетболиста лежал телефон, на экране которого было написано: «Наберите Анне, спасибо тебе за все». Предварительно, баскетболист покончил с собой.

После его смерти пользователи сети затравили Анну Седокову. Некоторые из фолловеров утверждают, что именно Седокова увела Тимму из семьи, когда он бросил свою бывшую жену беременной в 2019 году.