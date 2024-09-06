Бытовую химию из Подмосковья поставили в крупнейшую торговую сеть Казахстана

Продукция компании ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», работающей в городском округе Мытищи, появилась на полках одной из самых крупных торговых сетей Республики Казахстан Magnum, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производителю бытовой химии из Подмосковья удалось «зайти» в один из ведущих ритейл-магазинов республики, он объединяет более 200 магазинов в 14 городах Казахстана. Сейчас здесь представлено 12 торговых наименований его продукции, в том числе средства для стекол, антижир для стеклокерамики и средство для удаления плесени.

«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при ее создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производственном оборудовании. Линия для их производства заработала в 2022 году, инвестиции в ее запуск составили 30 млн рублей», — рассказал генеральный директор ООО «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин.

Казахстан — не единственный зарубежный рынок, где успешно работает ООО «ИНТЕРСЭН-плюс». Компания неоднократно входила в число сильнейших экспортеров региона.

В решении экспортных вопросов «ИНТЕРСЭН-плюс» активно пользуется поддержкой региона. Так, она стала первой в регионе компанией, воспользовавшейся совместным сервисом Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО), для решения логистических задач и организации экспортной поставки своей продукции на Филиппины.

Поддержка экспортерам в Подмосковье предоставляется в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о поддержке экспортеров в регионе — на Инвестиционном портале Московской области (https://export.invest.mosreg.ru/catalog).

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.