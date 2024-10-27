Был седьмой подельник: подробности побега заключенных из липецкой ИК-2

У шестерых беглых заключенных был седьмой подельник, который выполнял за них всю работу и прикрывал перед охраной, пока они копали тоннель и готовились сбежать из колонии, сообщает SHOT .

В самом начале при распределении на работу сбежавшие заключенные должны были работать в швейном цехе, который расположен в противоположном конце колонии, вдали от заброшенного административного здания. После отказа работать их перераспределили в цех по производству колючей проволоки, который как раз находился рядом с неэксплуатируемым заброшенным зданием.

Когда заключенные уходили копать тоннель, их седьмой подельник оставался в цехе и выполнял всю работу, а также прикрывал перед охранниками. Осужденные пользовались инструментами, которые украли еще в марте. Сотрудники исправительной колонии не смогли найти пропавший инвентарь.

В настоящее время специальная комиссия УФСИН допрашивает всех заключенных, которые отбывали срок вместе с беглецами. На фоне происшествия во всех колониях Липецкой области ввели усиленный надзор.

Ранее сообщалось, что беглецов задержали в Тамбовской области благодаря местному жителю и полицейским.