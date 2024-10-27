Сбежавших заключенных задержали в Тамбовской области благодаря местному жителю

Двоих преступников, сбежавших из колонии в Липецкой области, смогли задержать в Тамбовской области благодаря местному жителю и полицейскому, сообщает «112» .

Один из сбежавших заключенных попытался вломиться в дом к женщине. Злоумышленника увидел таксист Тимур Мустафаев. Он заблокировал беглеца с помощью своего автомобиля, а затем подошел к нему и скрутил.

В это же время второго сбежавшего увидел полицейский Балакирев, он погнался за преступником и смог его задержать.

Как поделился таксист, он узнал сбежавших по ориентировке, поэтому решил преследовать их. Заблокировал преступника около забора соседки. Не думая, водитель выскочил из машины и смог задержать злоумышленника до прихода полицицейских.

25 октября шесть заключенных смогли убежать из липецкой ИК-2. Все сбежавшие — выходцы из стран Средней Азии (Узбекистана и Таджикистана). По данному факту ФСИН начала проверку для выяснения обстоятельств. СК возбудил уголовное дело из-за халатности. Задержано пятеро сбежавших.