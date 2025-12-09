Бунт российских школьников из-за заблокированного Roblox заметили в Кремле

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле заметили, что от школьников стало поступать много сообщений по поводу заблокированного Роскомнадзором игрового сервиса Roblox, сообщает ТАСС .

«Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут, об этой игре», — сказал Песков.

Roblox — это востребованная онлайн-платформа, где пользователи могут конструировать свои собственные игры и взаимодействовать с изобретениями других. Ежемесячная аудитория платформы насчитывает сотни миллионов активных пользователей, а ее известность заметно увеличилась в период пандемии коронавируса.

Тем не менее Roblox нередко становится инструментом в руках злоумышленников: игроки могут столкнуться с проявлениями сексуального характера, актами устрашения и травлей. В связи с присутствием контента, содержащего пропаганду экстремистских и террористических идей, а также подстрекательства к насилию, Роскомнадзор официально заявил о блокировке Roblox на территории России.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что после блокировки игрового сервиса ей стали поступать письма не только от возмущенных детей, но и от их родителей, которые стали сообщать, что школьники действительно пользовались сервисом, но они контролировали то, во что играют их дети, а также с кем и о чем общаются.

Позднее ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Он считает, что из-за заявлений детей, желающих покинуть Россию после блокировки сервиса, не стоит паниковать.

