Бунт российских школьников из-за заблокированного Roblox заметили в Кремле
Фото - © скриншот из игры roblox
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Кремле заметили, что от школьников стало поступать много сообщений по поводу заблокированного Роскомнадзором игрового сервиса Roblox, сообщает ТАСС.
«Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Дети об этом пишут, об этой игре», — сказал Песков.
Roblox — это востребованная онлайн-платформа, где пользователи могут конструировать свои собственные игры и взаимодействовать с изобретениями других. Ежемесячная аудитория платформы насчитывает сотни миллионов активных пользователей, а ее известность заметно увеличилась в период пандемии коронавируса.
Тем не менее Roblox нередко становится инструментом в руках злоумышленников: игроки могут столкнуться с проявлениями сексуального характера, актами устрашения и травлей. В связи с присутствием контента, содержащего пропаганду экстремистских и террористических идей, а также подстрекательства к насилию, Роскомнадзор официально заявил о блокировке Roblox на территории России.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что после блокировки игрового сервиса ей стали поступать письма не только от возмущенных детей, но и от их родителей, которые стали сообщать, что школьники действительно пользовались сервисом, но они контролировали то, во что играют их дети, а также с кем и о чем общаются.
Позднее ситуацию прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Он считает, что из-за заявлений детей, желающих покинуть Россию после блокировки сервиса, не стоит паниковать.
