Букву «ё» официально убрали из названия старинного села в Новгородской области

В Новгородской области на законодательном уровне убрали букву «ё» из названия села Берёзовикское в Окуловском районе. Это небольшое поселение с богатой многовековой историей было, с точки зрения филологии, «обеднено» решением областной думы, сообщает Nord-News со ссылкой на местное издание GPVN, получившее доступ к соответствующему региональному закону.

Этот документ был утвержден в конце 2025 года и вносит поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области».

«Слово „Берёзовикское“ заменить словом „Березовикское“», — отмечается в нем.

Само село и усадьба с тем же названием известны еще с XV века. Первое упоминание о них встречается в Писцовых книгах, датированных 1495 годом. Село Березовик входило в состав Деревской пятины Новгородской республики, а именно в Полищенский погост. Эти земли были владением Ивана Васильевича Захарыча — Лятицкого, указано на сайте администрации сельского поселения.

Согласно информации, представленной проектом «Усадебное достояние РФ», в XVIII и первой половине XIX веков усадьба принадлежала старинному дворянскому роду Мусиных-Пушкиных.

Стоит отметить, что летом прошлого года историк и доктор филологических наук, почетный профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Волгин подчеркивал, что такое пренебрежение к букве «ё» наносит ущерб целостности русского языка. Он указывал на то, что ее длительное игнорирование уже привело к множеству распространенных ошибок в произношении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.