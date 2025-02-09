Букет на все деньги: мошенники подготовились ко Дню всех влюбленных

В России зафиксирована активизация кибермошенников: они начали обманывать россиян накануне Дня всех влюбленных с помощью четырех популярных схем, сообщает пресс-служба УБК МВД России (киберполиции).

Аферисты используют фейковые знакомства. Они регистрируют ненастоящие профили в социальных сетях и на дейтинг-ресурсах. Притворяются, что влюбились в человека, и выманивают деньги.

В рамках второй преступной схемы мошенники создают фейковые сайты доставки цветов или презентов. На букеты они делают щедрые скидки. Однако после перевода денег товар получить не удастся.

Третья популярная схема обмана — использование фишинговых акций и скидок. Мошенник публикует в Сети предложение товара от якобы известных брендов. Однако при переходе по таким объявлениям человек попадает на сторонний сайт. Там у него могут украсть личные данные или заразить его компьютер, телефон вирусом.

Скорее всего, аферисты будут использовать и четвертую схему обмана. В рамках нее производится доставка цветов якобы от «тайного поклонника». Затем у жертвы выманивают СМС-код и завладевают ее аккаунтом.

Ранее основатель проекта по борьбе с мошенническими кол-центрами «Пиэра» Арсен Акопян рассказал, что делать, если аферисты пытаются создать виртуальную карту.