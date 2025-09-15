Будет ли северное сияние: ожидается второй всплеск геомагнитной активности

В ближайшие часы на планете прогнозируется второй сильный всплеск геомагнитной активности, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Сейчас на планете наблюдается временная стабилизация геомагнитных колебаний, которые с утренних пиков снизились до более умеренного желтого уровня. Сейчас они находятся на значениях около Kp=4.67. А уровень геомагнитных бурь на Земле начинается от Kp=5.0.

Примерно в 20:00 по московскому времени лаборатория планирует рассказать о возможности и вероятностях наблюдения полярных сияний в европейской части России.

Прошлой ночью жители Московской области могли полюбоваться северным сиянием. Они поделились фотографиями в Сети.