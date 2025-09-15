Жители Подмосковья наблюдали северное сияние прошедшей ночью
Фото - © t.me/aurora_ru/458867
Жители Московской области минувшей ночью могли полюбоваться северным сиянием, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».
Пользователи поделились в Сети красочными фото редкого природного явления.
На кадрах можно увидеть красивое розово-фиолетовое и ярко-зеленое свечение в небе над Подмосковьем.
