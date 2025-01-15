Брынцалов: в 2025 году проанализируем, в какой сфере семьям с детьми нужно внимание

Ключевая тема работы была озвучена президентом РФ в ходе прямой линии — это демография. Профильные комитеты Мособлдумы проведут анализ областного и федерального законодательств на предмет того, в какой еще сфере семьям с детьми необходимо внимание, сообщил в интервью РИАМО председатель подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

«Мы понимаем, что для родителей важно, чтобы рядом с домом были комфортные образовательные и медучреждения. В текущем году в регионе запланировано провести капитальный ремонт 108 образовательных организаций. Также откроем 14 новых школ и 12 детских садов», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что депутаты вместе с родителями будут следить за ходом работ на каждом объекте.

По словам спикера Мособлдумы, еще планируется рассмотреть перспективы расширения перечня медицинских специальностей для предоставления бесплатных земельных участков. Важно и дальше делать все, чтобы в подмосковные поликлиники и больницы приходили талантливые специалисты.

В декабре во время обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев завил, что с 2025 года запускается новая мера поддержки для молодых семей, где обоим родителям до 35 лет.

«Будем выплачивать по 300 тыс. рублей за третьего и каждого последующего ребенка», — сказал глава области.

С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте РИАМО.