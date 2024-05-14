Брынцалов рассказал о мерах поддержки детей и материнства в Подмосковье

Одна из важнейших задач, которые поставил президент России — поддержка детей, материнства и семьи. В этом направлении Подмосковье показывает успехи, рассказал РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что регион входит в число лидеров по рождаемости — 73 тысячи детей появились на свет в 2023 году. Уже несколько лет Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе по приросту этого показателя. Сегодня в 1,2 млн семей в регионе воспитываются 1,7 млн детей. В последние 10 лет многодетных семей стало еще больше.

«Таких показателей удалось достичь во многом благодаря выстроенному в Подмосковье комплексу мер поддержки — в бюджете на эти цели предусмотрено порядка 45 миллиардов рублей», — подчеркнул Брынцалов.

Без внимания не оставили и семьи с детьми-инвалидами. С прошлого года им ежемесячно выплачивают по 18 тысяч рублей. По словам председателя Мособлдумы, уход за тяжелобольным ребенком требует полной отдачи, поэтому часто один из родителей не может работать. Выплата предоставляется вне зависимости от уровня дохода семьи, ее получают 1,2 тысячи семей. Обратиться за ее получением можно на региональном портале Госуслуг.

Власти помогают молодым семьям и в решении жилищного вопроса — программа «Молодая семья» работает в Подмосковье с 2007 года. Она предполагает субсидирование стоимости квартиры со стороны государства.

«За время ее действия, таким образом, улучшили свои жилищные условия порядка 5 тысяч семей Подмосковья. В 2023 году субсидию получили 239 семей. Планируется, что в этом году участников программы будет больше — 270», — добавил председатель Мособлдумы.

Полное интервью с председателем Мособлдумы читайте на сайте РИАМО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.