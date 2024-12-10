Брынцалов: новая мера поддержки для ресурсных семей появится в Подмосковье

С 2025 года в Московской области начнет действовать мера поддержки для ресурсных семей, которые берут к себе ребенка на время. Размер выплаты составит от 19 до 24 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка, сообщил в интервью РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее Московская областная дума приняла бюджет региона на 2025 год и плановый период 2025–2026 годов.

«Что касается новых мер, которые нашли отражение в бюджете, то, например, теперь многодетные семьи могут получить выплату вместо земельного участка», — заявил Брынцалов.

Он подчеркнул, что размер выплаты для многодетных семей региона составит 400 тыс. рублей. В рамках новой меры поддержки ресурсные семьи за ребенка до 1 года смогут получать выплату в размере 23,8 тыс. рублей, с 1 года до 12 лет — 18,8 тыс. рублей и за подростка от 12 до 18 лет — 19,6 тыс. рублей.

По словам парламентария, в региональном бюджете на следующий год на поддержку семей с детьми предусмотрено около 40 млрд рублей. Мособлдума регулярно ищет возможности для введения дополнительных мер социальной поддержки, так как рост доходов позволяет увеличивать их количество.

Брынцалов добавил, что комплексная система соцпомощи для многодетных семей в Подмосковье уже дает свои плоды, так как каждый пятый ребенок региона — из большой многодетной семьи. В регионе продолжат уделять внимание развитию систем здравоохранения, образования и благоустройства для максимально комфортной жизни семей с детьми.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. Для этой цели в регионе вводятся различные выплаты.

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