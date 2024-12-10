Игорь Брынцалов: бюджет Подмосковья обеспечивает социальную стабильность и отражает рост экономики региона

Московская областная Дума приняла бюджет Московской области на 2025 год и плановый период 2025–2026 годов. В главном финансовом документе региона нашли отражение расходы на все социальные программы, а доходы демонстрируют уверенный рост.

— Игорь Юрьевич, бюджет принят в трех чтениях. Как шла работа над документом? Какие изменения по сравнению с текущим годом?

— Мы работали над бюджетом около месяца. Нам было важно правильно расставить приоритеты в главном финансовом документе региона. За это время были проведены публичные слушания, в комитетах проходили заседания, на которых разобрали каждую статью расходов.

Ко второму чтению мы получили 96 замечаний и предложений от комитетов, фракций и депутатов. Из них поддержали 88.

Еще более 70 поправок от комитетов и депутатов было принято в третьем чтении. Они касались в том числе уточнения финансирования строительства и капремонта учреждений здравоохранения, образования, благоустройства пришкольных территорий, закупки медоборудования, благоустройства общественных территорий.

Что можно сказать о бюджете: его доходы растут — и растут стабильно. Расходы, соответственно, также увеличиваются. Они направлены в первую очередь на запросы наших жителей — сохранение всех мер поддержки и их расширение там, где это необходимо. Это развитие сфер образования, здравоохранения, модернизация ЖКХ и энергетики.

Самое главное, что бюджет на 2025 год сохранил социально ориентированный подход. В нем нашли отражение указы президента, губернатора Московской области. Еще один приоритет — поддержка семей с детьми, участников СВО и их близких.

— Давайте остановимся на самых важных моментах. Вы упомянули, что в бюджете приоритетом остается социальная сфера, расскажите, пожалуйста, поподробнее.

— В центре внимания — наши жители и их интересы. Самое главное –финансово обеспечить те сферы, которые напрямую связаны со здоровьем, безопасностью и комфортом жителей Подмосковья. В бюджете есть средства на все соцвыплаты, в том числе и на новые меры.

Что касается новых мер, которые нашли отражение в бюджете, то, например, теперь многодетные семьи могут получить выплату вместо земельного участка.

Со следующего года появится новая мера поддержки для ресурсных семей — это те семьи, которые берут к себе ребенка на время. Теперь они будут получать выплату от 19 до 24 тысяч рублей.

И здесь еще раз подчеркиваю — мы регулярно анализируем действующее законодательство и всегда ищем возможности для того, чтобы ввести еще дополнительные меры соцподдержки. Тем более рост доходов нам это позволяет делать. В следующем году мы предусмотрели более 40 млрд. рублей на поддержку семей с детьми.

Год семьи, объявленный президентом, подходит к концу. Но глава государства постоянно подчеркивает, что поддержка семей, материнства и детства должны оставаться приоритетом.

Многодетность должна стать нормой, об этом также заявлял президент. В Подмосковье нам удалось выстроить комплексную систему соцпомощи для многодетных семей, и это дало свои результаты. Сейчас каждый пятый ребенок региона — из большой многодетной семьи. Наша задача — чтобы таких семей становилось еще больше, поэтому, помимо соцпомощи, продолжим уделять внимание развитию системы здравоохранения, образования, благоустройству. Наш регион должен быть максимально комфортным — чтобы дети ходили в садик и в школу рядом с домом, чтобы рядом была современная поликлиника, школа искусств, кружок или спортсекция, чтобы были парки и детские площадки для прогулок. Здесь важен каждый аспект.

— А есть ли новые меры поддержки для участников СВО?

— Еще один приоритет, озвученный президентом, — всесторонняя поддержка участников СВО и их семей. Все действующие меры поддержки региона продолжат действовать.

Вводятся и новые меры, о которых нас в том числе просили семьи бойцов в ходе наших регулярных с ними встреч.

Так, по их просьбе мы не только продлили, но и расширили действие льготы по транспортному налогу для участников СВО.

Много отзывов мы получали по бесплатной реабилитации. Конечно, в первую очередь по центру «Ясенки» — это действительно передовое учреждение, которое помогает нашим Героям.

Мы получали запросы от наших ребят, чтобы с ними могли также находиться и родственники, которые не являются жителями региона. Соответствующие изменения мы внесли в наше законодательство. Кроме этого, всех бойцов, независимо от группы инвалидности, проходящих реабилитацию в «Ясенках», сможет сопровождать супруга.

Открытие бассейна, которое запланировано на январь 2025 года, даст новые возможности для реабилитации.

Кроме этого, открылся новый центр для молодых инвалидов с нарушением зрения и слуха. Центр им. А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде будет принимать на бесплатную реабилитацию и участников СВО, первый заезд уже в декабре.

— Игорь Юрьевич, а на какую из госпрограмм выделяется больше всего средств в бюджете?

— Традиционно это госпрограмма «Образование Подмосковья».

Развитие сферы образования для Московской области всегда находится в фокусе внимания. Ежегодно количество школьников в регионе растет, в этом учебном году это уже свыше 1 млн. ребят — рекордный показатель. Поэтому региону очень нужны специалисты.

Работа по привлечению кадров должна быть постоянной и системной. Когда выпускники педагогических вузов видят, что регион всесторонне поддерживает учителей, то это серьезный аргумент при выборе карьеры в Подмосковье.

Так, в частности, у нас предоставляются 150 тысяч рублей в качестве «подъемных» для молодых учителей. Реализуется программа «социальной ипотеки», предоставляются доплаты за классное руководство и другие меры, которые способствуют созданию комфортных условий для работы.

Мы регулярно внедряем и новые меры поддержки. Так, например, Мособлдумой был принят закон о предоставлении ежемесячных выплат на аренду жилья.

Конечно, еще одна важная составляющая этой работы — модернизация наших образовательных учреждений.

— Немного отойдем от социальной сферы. Одна из тем, стоящих на повестке дня в Подмосковье, — модернизация системы теплоснабжения. Планируется ли здесь увеличение бюджета?

— Сейчас в регионе уже реализуется масштабная программа по модернизации ЖКХ, которая затрагивает порядка 5,5 млн. человек. И она финансируется из различных источников, это как инвестиции, концессии, так и средства бюджета. При этом финансирование существенно увеличивается как по бюджетным, так и по внебюджетным источникам.

Мы провели серию открытых трибун, на которых в формате «открытого микрофона» отвечали на вопросы наших жителей о планах по модернизации. С апреля этого года было проведено шесть таких мероприятий в Кашире, Подольске, Солнечногорске, Воскресенске, Электростали и Пушкине, на которых было охвачено 40 городских округов.

Жители должны знать, что, где, как и когда планируется реконструировать, поэтому считаем, что в дальнейшем здесь также необходимо сохранять открытый диалог.

— Действительно, расходы по основным направлениям увеличиваются. А позволяют ли доходы бюджета все это реализовать? Какие перспективы у экономики Подмосковья?

— Влияние санкций со стороны недружественных государств сложно отрицать. Но наша экономика была не только устойчива к шоковым ситуациям — она успешно преодолела влияние негативных факторов.

Наши промышленники занимают освободившиеся ниши, налаживают собственное производство взамен ушедших западных компаний. И сегодня регион демонстрирует лидирующие показатели по многим сферам.

В этом году нам удалось существенно сократить дефицит бюджета на 70,9 млрд. рублей, увеличив доходную часть, в основном за счет собственных налоговых и неналоговых доходов.

Рост доходов бюджета связан в том числе с созданием оптимальных условий для развития предпринимательства. У нас увеличиваются темпы развития, растет объем производства, продолжают развиваться инвестпроекты, при этом в регион приходят все новые инвесторы. Положительная динамика закономерно отражается и в нашем бюджете.

Нам важно сохранить эту динамику и в дальнейшем. Мы находимся в постоянной связи с нашим предпринимательским сообществом, проводим рабочие сессии и получаем обратную связь о том, на каких направлениях помощь действительно нужна.

В частности, мы законодательно продлили действие ряда налоговых льгот, в том числе для ИТ-компаний, «налоговые каникулы». Мы смотрим на это с точки зрения перспективы. Благодаря такому подходу Подмосковье сегодня один из самых инвестиционно-привлекательных регионов.

В долгосрочных перспективах предоставление различных льгот для бизнеса, оказание всесторонней поддержки предпринимателям дает именно тот положительный эффект для экономики, который позволяет нам наращивать доходы бюджета. И как следствие — выполнять все социальные обязательства перед нашими жителями.