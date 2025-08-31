Британскому шеф-повару Гордону Рамзи удалили рак на коже

сегодня в 09:42

Популярный шеф-повар из Великобритании Гордон Рамзи рассказал, что пережил сложную операцию. Ему удалили опухоль на коже под левым ухом, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети знаменитости.

Рамзи делал операцию в одной из клиник Лондона. Работа была проведена быстро.

У Рамзи была разновидность опухоли — базалиома. Шеф-повар выложил фото, где под ухом у него наклеен пластырь.

Ранее 60-летний британец обратился к врачам с жалобами на расстройство желудка и переутомление. Однако доктора провели тщательные анализы и выяснили, что у пациента рак крови.