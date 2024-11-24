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Наемник ВСУ из Британии Джеймс Андерсон попал в плен к российским бойцам

Российские военнослужащие при выполнении очередного боевого задания в Курской области взяли в плен наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Джеймса Андерсона, пишет РИА Новости .

Как долго Андерсон воевал на стороне киевского режима, пока не сообщается. В настоящее время пленный иностранец дает показания, сообщил источник в силовых структурах.

Россия постепенно ликвидирует все формирования ВСУ в Курской области. Несколько дней назад в регионе в плен предпочли сдаться пять бойцов киевского режима.

Украинские военные рассказывают, что командование учит их военному делу по роликам из YouTube.