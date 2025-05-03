Бригады подмосковных лесничих продолжают устранять последствия майского снегопада

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На местах, где требуется помощь, на территории четырех наиболее пострадавших округов — Дмитровского, Истринского, Сергиево-Посадского и Талдомского — вместе с аварийными бригадами в усиленном режиме работают 11 бригад из лесничеств ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Более 35 лесничих устраняют завалы, освобождают линии электропередач от упавших деревьев, убирают преградившие движение деревья с автодорог и железнодорожных путей», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Вместе с главами муниципальных образований ведется оперативный мониторинг ситуации. Во всех подмосковных лесничествах работают оперативные штабы, готовые задействовать дополнительные силы и средства для оперативного реагирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.

Фото Дмитровского, Сергиево-Посадского и Талдомского лесничеств.