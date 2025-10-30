Бренд-шеф дал советы по приготовлению конины для встречающих год огненной лошади

В России из конины редко готовят и найти это мясо непросто, но его можно потушить или потомить для рагу или жаркого, сообщил РИАМО бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев.

Перед наступлением предстоящего 2026 года, который пройдет под знаком огненной лошади, россияне начали закупаться кониной, сообщает Baza. Наблюдается повышенный спрос на консервы, колбасы и свежее мясо, которое непривычно для русской кулинарной традиции.

«У этого мяса довольно специфический привкус, как и у баранины. Конину очень редко использовали в русской кулинарной традиции, потому что лошадей всегда берегли и это мясо ели от безысходности. Специально их никто не выращивал на мясо, как в кулинарной традиции кочевых народов, где конина привычна, как баранина», — сказал Прокофьев.

Бренд-шеф отмечает, что наилучший вариант приготовления конины — это тушить ее или томить, так она получится менее жесткой и грубой. Свой стол можно украсить, например, рагу с овощами с этим мясом. Однако Прокофьев отмечает, что найти конину будет непросто. Как правило на рынках ее не встретить.

