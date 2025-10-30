Россияне бросились скупать мясо конины в преддверии года Огненной Лошади

В ожидании 2026 года, который пройдет под знаком Огненной Лошади, жители России бросились покупать конину для праздничного новогоднего стола. В Сети распространяется мнение, что угощения из конины помогут «задобрить» символ года и привлечь удачу и процветание в дом, пишет Baza .

По данным аналитиков «Честного знака», наблюдается ощутимый рост в производстве консервированной конины в России. Если в марте текущего года было произведено 39 тонн, то в июле этот показатель вырос до 76 тонн, в августе — до 118 тонн, а в октябре достиг 276 тонн.

Специалисты утверждают, что увеличение объемов производства напрямую связано с возросшим интересом со стороны покупателей.

Российские фермеры также отмечают неожиданное увеличение спроса на деликатесы из конины. Наибольшей популярностью пользуются тушенка, вяленое мясо и свежая, продаваемая на развес конина, которую клиенты обычно замораживают. Кроме того, в топе продаж находится казы — изысканная колбаса, изготавливаемая из жирного конского мяса и сала с добавлением специй.

