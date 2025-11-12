Бренд Poetti объявил о старте масштабной акции «Кофе Poetti как искусство»

Poetti вновь радует поклонников кофе и запускает уже вторую волну промо-кампании «Кофе Poetti как искусство». С 13 октября по 14 декабря все участники смогут погрузиться в мир утонченных кофейных блендов Poetti, где каждая чашка представляет собой настоящий источник творческого вдохновения.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно:

• Купить любой кофе Poetti в розничном магазине на территории России или на сайтах электронной коммерции.

• Зарегистрировать чек на специальном сайте: https://poetti-promo.ru.

Чем больше чеков вы зарегистрируете, тем выше будут ваши шансы на победу. Каждому участнику гарантирован кэшбек 50 или 100 рублей на номер телефона. Помимо этого, еженедельно разыгрываются подарочные сертификаты, а также практичные гаджеты для дома и кухни, такие как колонки, чайники, роботы-пылесосы, кофемолки и другие призы. Главным призом всей акции является автомобиль!

У участников также есть возможность стать творцом и получить собственный портрет, выполненный в стиле латте-арт. Для этого достаточно загрузить свою фотографию на сайте: https://poetti-promo.ru.

После завершения первой волны промо-акции житель Петрозаводска выиграл захватывающую поездку на Камчатку и сейчас активно готовится к своему путешествию.