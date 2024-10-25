Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос станет рядовым ВС РФ

сегодня в 18:13

30-летний защитник и капитан клуба «Зенит» Дуглас Сантос вступит в ряды ВС РФ — бразилец встанет на учет в санкт-петербургский военкомат, сообщает Mash .

Лидер «сине-бело-голубых» получил российский паспорт по президентскому указу 21 октября. Будучи официальным гражданином РФ, он должен встать на воинский учет, согласно законодательству.

Отмечается, что Сантос не имеет военного образования. Предварительно, он будет зачислен в запас обычным рядовым.

Сантос перешел в российский «Зенит» в 2019 году. Ранее стало известно, что бразилец старательно учит русский язык.