Брат Дурова Николай имеет гражданство Сент-Китс и Невис

Сооснователь Telegram Николай Дуров имеет гражданство Сент-Китс и Невис, как и его брат Павел, пишет РИА Новости со ссылкой н источник

О местонахождении Николая Дурова ничего неизвестно.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест бизнесмена не связан с политическими мотивами.

Дурову запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро. Парижский суд также обязал его появляться в полиции два раза в неделю.

Предприниматель обвиняется во Франции в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой.