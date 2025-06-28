Браконьеры на Камчатке меняют течение рек, чтобы выловить лосося

На Камчатке браконьеры меняют течение рек, угоняя таким образом косяки лосося, идущего на нерест. В связи с этим цены на красную икру могут подняться до 15 тыс. рублей за 1 кг, сообщает РЕН ТВ .

Все происходит в Усть-Большерецком районе. Совсем скоро здесь косяки лосося пойдут на нерест из Охотского моря в местные реки. Между тем браконьеры идут на хитрость, чтобы получить наживу. Они фактически меняют течение рек.

Рыболовный участок расположен в труднодоступной местности. Здесь на днях запечатлели тяжелую технику. Бульдозеры делали траншею через песчаный барьер. Причем на проведение каких-либо работ администрация разрешения не давала.

Таким способом браконьеры меняют течение рек. Они хотят заманить в ловушку тонны лосося. Подозревается, что к этому причастны владельцы промысловых участков, в частности, компания «Западное М».

Из-за действий нарушителей может исчезнуть целая популяция рыб в данной местности, а цены на красную икру — взлететь до небес. Хотя улов в ключевых рыбопромысловых регионах в этом году ожидается большой.

В прокуратуре и Росрыболовстве по данному факту начата проверка.

Ранее в Подольске был задержан коммерсант, который продал лосося из недружественных стран на 12 млн рублей. На него было возбуждено дело за незаконный сбыт продукции.