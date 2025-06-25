Коммерсант в Подольске продал лосося из недружественных стран на 12 млн рублей

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В отношении генерального директора одной из подмосковных организаций было возбуждено дело из-за незаконного сбыта лосося из недружественных стран на 12 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

49-летнего мужчину задержали на территории хладокомбината в Подольске. Правоохранители установили, что фигурант незаконно продал более 9 тонн замороженной рыбы на общую сумму около 12 млн рублей.

Лосось был привезен из недружественных стран. Сбываемая коммерсантом продукция была без обязательной маркировки. Сейчас ее всю изъяли.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности коммерсанта.

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