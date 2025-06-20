Турист из Екатеринбурга пытался вывезти черную икру в Грузию контрабандой

В аэропорту Кольцово у туриста, вылетавшего из Екатеринбурга в Грузию, таможенники конфисковали 1 кг черной икры. Деликатес был обнаружен во время досмотра, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

В сумке путешественника нашли 4 металлические банки с черной икрой, каждая весом 250 г.

Мужчина объяснил, что вез деликатес для празднования дня рождения дочери.

Однако он не знал, что, согласно таможенным правилам, икра осетровых относится к стратегическим ресурсам, и разрешенный объем для вывоза за границу в личных целях ограничен 250 г на человека.