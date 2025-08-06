Бонусная программа РУВИКИ обновилась к летнему сезону и теперь работает в разделах на языках народов России

Интернет-энциклопедия РУВИКИ обновила бонусную программу, распространив ее на разделы на языках народов России, и приготовила летние подарки для новых авторов, передает пресс-служба компании.

Команда энциклопедии совершенствует бонусную программу для авторов, расширяя её и включая новые игровые элементы. Сейчас энциклопедия развивается на 21 языке народов России, и все её разделы вовлечены в геймификацию.

«Мы используем геймификацию как инструмент для работы с мотивацией авторов, — рассказал генеральный директор РУВИКИ Владимир Медейко.— Надеемся, что наша программа будет способствовать созданию новыхстатей, а обновленная энциклопедия позволит пользователям познакомиться с особенностями мировоззрения, традициями и обычаями, присущими разнообразным культурам России».

Теперь писать статьи, вносить правки и получать баллы и призы можно на русском, алтайском, башкирском, бурятском, вепсском, горномарийском, ингушском, калмыцком, коми, коми-пермяцком, ливвиковском, марийском, мокшанском, саха, татарском, тувинском, удмуртском, хакасском, чеченском, чувашском и эрзянском языках.

«При этом мы будем очень рады, если авторы примут решение написать о своем регионе, делая вклад в создание уникального банка знаний для будущих поколений» — говорит Владимир Медейко.

Бонусная программа РУВИКИ для авторов запустилась в конце 2024 года. К ней можно подключиться через Личный кабинет, авторизировавшись на платформе. Призы делятся на два типа: баллы, которые можно обменивать на денежные сертификаты по своему выбору, и возможность получать награды —виртуальные знаки успеха, которые выделяют опытных авторов на платформе.

С 4 по 18 августа 2025 года за участие в редактировании РУВИКИ можно получать повышенные баллы. Пользователи могут соревноваться в наградах не только создавая статьи, но и дополняя материалы РУВИКИ через внесение правок в существующие тексты.

«Что мы ждем от авторов РУВИКИ? Глубокие знания, умение объяснять сложные вещи простым языком, логично и структурированно, готовность делиться опытом, вносить правки и писать статьи, — уточнил Владимир Медейко.