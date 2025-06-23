Боня заявила, что ее дочь может стать единственной наследницей Смерфита

Дочь Виктории Бони Анджелина может оказаться единственной наследницей многомиллиардного состояния Алекса Смерфита. Об этом заявила сама телеведущая и звезда «Дома-2» в свежем выпуске шоу «Злые языки», сообщает Super.ru .

Боня когда-то состояла в отношениях с сыном миллиардера Майкла Смерфита Алексом, но официально пара не регистрировала брак. Она родила мужчине дочь Анджелину. Больше детей у Смерфита-младшего нет.

Телеведущая уверена: Анджелина может стать единственной наследницей многомиллионного состояния. И этому не помешает даже тот факт, что Виктория и Алекс не были в браке официально.

Однако здесь есть свои нюансы. У отца Алекса, владеющего одной из крупнейших упаковочных компаний в Европе, всего шестеро детей: две дочери и четыре сына. Бывшему возлюбленному Бони может достаться лишь часть империи, которую он впоследствии и может оставить дочери.

Сейчас девочка живет в Монако. Анджелина уже привыкла к роскошной жизни. По словам Бони, 13-летняя школьница пользуется тем, что у Алекса больше нет детей, потому «знает, как попросить у отца что-нибудь из Hermes».

Ранее на Викторию Боню подали в суд из-за «неосновательного обогащения». Но затем истица отказалась от претензий.