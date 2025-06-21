На Викторию Боню подали в суд из-за «неосновательного обогащения»

На телеведущую Викторию Боню подали иск в суд из-за якобы «неосновательного обогащения», но затем истица отказалась от претензий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В начале декабря прошлого года женщина с фамилией Иванчук подала иск против Виктории Бони. Она хотела, чтобы суд взыскал «неосновательное обогащение». Конкретная причина действий женщины не разглашается.

В середине июня 2025 года суд успешно рассмотрел отказ от исковых требований. В чем причина — неизвестно.

Согласно судебным документам, на Боню в суд подавала некая Иванчук. Эта же фамилия и у Максима Иванчука, который в октябре прошлого года тоже подавал иск на телеведущую о защите чести, деловой репутации и достоинства. Он тоже в дальнейшем отказался от своих требований.

Ранее Боня призналась, что целовалась с футболистом Килианом Мбаппе. Это произошло в Монако.