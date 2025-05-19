Больше не Lovit: ФАС нашла ограничения в доступе операторов связи в ЖК от ПИК

Возможность подключения только к одному провайдеру выявили в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проблема обнаружена в ЖК, где управляющие компании входят в группу лиц ПИК.

По информации ФАС, услуги связи здесь предоставляет «Ловител». Это единственный оператор застройщика. Ему и еще 10 управляющим компаниям направлены запросы.

Они обязаны предоставить антимонопольному ведомству данные о количестве запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обосновать решения о недопуске других провайдеров в дома. Если нарушения будут подтверждены, в ФАС примут меры антимонопольного реагирования.

Ранее ведомство приняло решение о проверке УАЗ из-за увеличения цены «буханок» на 15% за год. Стоимость этих машин начинается от 1,56 млн рублей.