ФАС проверит УАЗ из-за подорожания «буханок» на 15% за год

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят УАЗ из-за увеличения цены «буханок» на 15% за год. Стоимость этих машин начинается от 1,56 млн рублей, сообщает Mash .

Сотрудники ФАС обратились в Национальный автомобильный союз (НАС). Они просят выяснить, почему цены постоянно растут. Также от НАС требуют выяснить, не стал ли УАЗ монополистом.

Также работники ФАС просят проверить, оправдано ли удорожание стоимости выше официального уровня инфляции (10,2%). Так, УАЗ Patriot за год подорожал на 13% (235 тыс. рублей), УАЗ Пикап на 13% (235 тыс.), УАЗ СГР 15% (220 тыс.), УАЗ Hunter 14% (220 тыс. рублей).

В УАЗ отмечают, что стоимость авто с апреля 2024 года по май 2025 года выросла на 12,2%. Это якобы меньше уровня инфляции. К тому же цены увеличились из-за роста расходов на доставку, сырье и комплектующие, а также улучшение моделей.