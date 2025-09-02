Более трехсот первоклашек сели за парты в Бутовской школе Ленинского округа

В День знаний все образовательные учреждения Ленинского городского округа собрали учеников на традиционные торжественные линейки. Одной из центральных площадок стала Бутовская школа № 1, где за парты впервые сели свыше трехсот первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для первоклассников этот день знаменует старт увлекательного путешествия в мир знаний, полный новых друзей и удивительных открытий. Пусть первый звонок станет для вас символом начала успешного и интересного пути. Для старшеклассников это еще один важный шаг на пути к взрослой жизни и определению своего будущего. Пусть этот год станет для вас годом новых свершений, побед и успешной подготовки к важным жизненным этапам», — приводятся в сообщении слова заместителя начальника управления образования администрации Ленинского округа Елены Ретюнской.

В пресс-службе уточнили, что программа мероприятия включала творческие номера, подготовленные школьниками. По сложившейся традиции первоклассники прочитали стихи и дали свой первый школьный звонок, а выпускники сказали им напутственные слова. В завершение праздника всем первоклассникам вручили мороженое. Родители признались, что долго и с волнением готовились к этому событию.

«Хочу пожелать дочке, чтобы слушала учительницу, хорошо училась и строила планы на будущее. Мы долго готовились к 1 сентября. Посещали подготовительные занятия и долго выбирали красивую, подходящую по стандартам школьную форму», — рассказал один из родителей первоклашки.

Праздник объединил не только учеников, их родителей и учителей, но и представителей администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.