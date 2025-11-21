сегодня в 20:10

Более 930 кг свинины сняли с реализации в Подмосковье по результатам проверок

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили качество свинины, реализуемой на ярмарках региона. За 10 месяцев 2025 года отобрали почти 33 тыс. проб мясной продукции, по которым выполнили более 59 тыс. лабораторных исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Ветеринары провели комплексный анализ, включавший физико-химические исследования, дозиметрический контроль, пробу варки и трихинеллоскопию — этому методу уделяется особое внимание, он позволяет выявить опасных паразитов в мышечной ткани. В результате мероприятий с реализации был снят 931 кг свинины, не соответствующей установленным требованиям безопасности и качества.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность регулярного контроля. Проведенные исследования позволяют гарантировать безопасность мясной продукции для потребителей.

Специалисты ведомства рекомендуют приобретать свинину только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль. Регулярный мониторинг качества позволяет своевременно выявлять и изымать из оборота небезопасную продукцию, защищая здоровье потребителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.