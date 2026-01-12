Более 85 тысяч человек посетили парки Ленинского округа в новогодние каникулы

Парки Ленинского округа приняли свыше 85 тысяч жителей и гостей в период январских праздников. Для посетителей подготовили более 25 культурных и спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В январские каникулы парки Ленинского городского округа стали центром притяжения для жителей и гостей. За праздничные дни их посетили более 85 тысяч человек. Горожане участвовали в массовых мероприятиях, катались на коньках и лыжах, а также гуляли на свежем воздухе.

По словам директора МБУ «Парк культуры и отдыха г. Видное» Дмитрия Голосова, в парках создали атмосферу праздника для людей всех возрастов. Гости приходили семьями, участвовали в спортивных соревнованиях, театрализованных программах и наслаждались зимней природой.

С 1 по 11 января в парках прошло более 25 развлекательных, культурных и спортивных событий, которые собрали свыше тысячи участников. Работала ярмарка мастеров, проводились мастер-классы, концерты, анимационные программы с героями русских сказок, рождественская лыжная гонка и хоккейные матчи.

Особой популярностью пользовалась резиденция Деда Мороза, где проходили творческие мастер-классы и показы новогодних фильмов. Видновский лесопарк «Высота» получил региональную награду в конкурсе «Дед Мороз рекомендует» за лучшую резиденцию зимнего волшебника по итогам 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.