Более 8 тыс заявок на согласование перепланировки помещения подали в Подмосковье

С начала 2025 года жители Московской области подали более 8 тысяч электронных заявлений на согласование переустройства или перепланировки помещения. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Жилье» — «Другое». Получить ее могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Напомним, перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительстве или разрушении стен и дверных проемов, а переустройством — установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.