Более 7 тыс жителей получат тепло после обновления котельной в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно со своим заместителем Леонидом Степановым и городским прокурором Дмитрием Антоновым посетили котельную в пгт Голубое, чтобы оценить ход работ. В результате модернизации жителей поселка обеспечат надежным теплоснабжением на предстоящую зиму, сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году в котельной заменили запорную арматуру, насосное оборудование и систему химводоподготовки. Этим летом специалисты установили 4 новых котла от Дорогобужского завода. Два из них уже подключены, один стабильно подает горячую воду жителям. Подрядная компания ЕКС выполняет работы в соответствии с графиком. К 1 сентября планируют завершение всех работ, включая замену мембран в расширительных баках, настройку насосного оборудования и наладку водоподготовительных систем.

«Работы идут по плану, к зиме котельная будет готова на 100%. Благодарю подрядчика за оперативность и качество! Чтобы тепло бесперебойно поступало в дома, управляющим компаниям нужно промыть системы отопления до начала сезона. График уже согласован, будем контролировать его выполнение», — подчеркнул глава округа Солнечногорск Константин Михальков.

Котельная обеспечивает теплом 6 социальных объектов и 10 многоквартирных домов, в общей сложности обслуживая более 7 тыс. жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.