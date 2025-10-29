Более 500 кг макулатуры собрали учащиеся Клина в рамках акции «В единстве за Победу»

Старт акции объявили 20 октября. В этот же день клинские школьники начали собирать макулатуру сначала дома — картон, старые книги, офисную бумагу и газеты. Ученики гимназии имени Владимира Ивановича Танеева одними из первых включились в работу. У них такие мероприятия — добрая традиция. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлой акции наши учащиеся собрали вместе более трех тонн макулатуры. Я считаю, что прежде всего это патриотическое воспитание! Тем более сейчас собранные средства направят на помощь военнослужащим. В то же время здесь и экологические моменты, ну и, собственно, желание творить добро, помогать» — прокомментировала участие в акции заместитель директора гимназии им. В. И. Танеева Анна Горяшина.

На сегодня к областной акции подключились все отделения гимназии, а это больше 75 классов, около 2 тыс. учеников. Уже собрано более 500 кг макулатуры. Ребята собирают ее дома. К процессу присоединяются родители, соседи, друзья. А участники движений «Юнармия» и «Тимуровцы XXI века» помогают в сортировке бумажных отходов.

«Я считаю, очень важно участвовать в данном мероприятии, собирать макулатуру, так как вырученные деньги пойдут на помощь бойцам на фронте. Если мы все соберемся, даже совместными усилиями, понемногу мы наберем нужную сумму и поможем нашим бойцам», — рассказал Матвей Маслов, курсант движения «Юнармия».

«Я принесла примерно три килограмма макулатуры: собирала тетрадки и старые распечатанные листы с заданиями», — рассказала о своем вкладе Дарья Додонова, участница движения «Тимуровцы XXI века».

Акция «В единстве за Победу» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Принять участие в акции могут все желающие. Пункты приема работают в школах. Акция проводится до 15 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.