Более 450 тыс тонн меда произвели пасеки Подмосковья в прошлом году

В 2024 году подмосковные пасеки, расположенные в экологически чистых районах региона, произвели 457 тыс. тонн ароматного меда. Местные пчеловоды сохраняют традиционные методы сбора, позволяя пчелам собирать нектар с естественных луговых и лесных медоносов без искусственных посадок. Такой подход не только обеспечивает уникальный вкус и сохраняет полезные свойства продукта, но и поддерживает экологический баланс региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Например, Агрохолдинг «ОСП агро», несмотря на специализацию в молочном животноводстве и растениеводстве, успешно развивает пчеловодство. В этом сезоне предприятие вдвое увеличило количество пчелосемей — до 200, а собранный мед отличается особым вкусом, так как пчелы собирают нектар с 10 и более видов дикорастущих растений.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» — один из лидеров России в производстве тепличных овощей. Холдинг перешел на отечественное использование шмелей для опыления своих тепличных культур. Российские шмели имеют более конкурентоспособные цены и обеспечивают высокую производительность. Использование шмелей в качестве опылителей не только повышает урожайность овощей на 20-30%, но и улучшает качество и размер плодов.

Развитие пчеловодства не только дает ценный пищевой продукт, но и способствует опылению сельхозкультур, что в конечном итоге повышает урожайность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.