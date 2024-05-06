Более 4,5 тыс работ прислали на столичный конкурс «Наследие моего района»

В московском проекте «Активный гражданин» стартовало голосование за лучшие рисунки юных горожан, участвующих в конкурсе «Наследие моего района», сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Как отметила заммэра — глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, конкурс объединил детей в возрасте от 7 до 15 лет. Среди участников есть любители и те, кто занимается в художественных школах, кружках, студиях. Они изобразили значимые, на их взгляд, объекты района, где те живут.

«За 6 лет на конкурс прислали 16,5 тыс. работ. Только в этом году их поступило свыше 4,5 тыс., больше всего из Западного, Северо-Восточного и Восточного округов столицы. Самыми активными оказались москвичи в возрастной категории от 7 до 11 лет», — добавила Сергунина.

Юные москвичи нарисовали Останкинскую башню, музей-усадьбу «Кусково», особняк Анны Кекушевой, усадьбы Кузьминки и Люблино, скоропечатню Левенсона и т. д.

Победителей конкурса определят жители столицы и эксперты. Профессионалы оценят работы ребят в основных категориях: «Любители» — 7–11 и 12–15 лет, «Профессионалы» — 7–11 и 12–15 лет, а еще в 13 новых спецноминациях, среди которых «Памятники-герои», «Усадебный калейдоскоп», «Искусство в городе» и другие.

Фото - © Департамент культурного наследия города Москвы Фото - © Департамент культурного наследия города Москвы Фото - © Департамент культурного наследия города Москвы

В состав жюри включены ректор Московского государственного академического художественного института им. В. И. Сурикова Анатолий Любавин, депутат Мосгордумы Мария Киселева, президент Российской академии художеств, художник-монументалист Зураб Церетели и иные деятели культуры и искусства, педагоги, реставраторы, архитекторы, представители правительства мегаполиса.

За своих фаворитов смогут проголосовать участники московского проекта «Активный гражданин».

«Рисунки победителей представят на выставке, которую летом откроют на Рождественском бульваре. А затем в течение года лучшие работы можно будет увидеть в городских парках», — сказала Сергунина.

В номинации «Приз зрительских симпатий» любой участник мог разместить собственный рисунок в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #Наследиемоегорайона2024. Победителя в данной категории выберут по числу позитивных откликов.

Конкурс «Наследие моего района» проводят в мегаполисе с 2019 года.