Дрон-камикадзе ВСУ поджег храм в Белгородской области

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Пожарные тушат храм в Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ

Пожарные тушат кровлю храма в Белгородской области после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Происшествие произошло в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, которое атаковал дрон-камикадзе ВСУ.

«В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского. Пожарными расчетами производится тушение объекта», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, добавил Гладков.

Храм был построен в 1907 году и является памятником архитектуры, уточнили РИА Новости.