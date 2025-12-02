Более 4,2 млн звонков от жителей Подмосковья принял робот Галина за 3 года работы

Голосовой помощник МФЦ Подмосковья Галина за время работы приняла свыше 4,2 млн звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Люди обращаются к голосовому помощнику, чтобы записаться в МФЦ, уточнить режим работы центров, узнать статус регистрации прав собственности и многое другое. Основное удобство виртуального помощника заключается в том, что задать вопрос можно в любое время — он работает круглосуточно», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Робот Галина может записывать или отменять визиты в офисы «Мои Документы», информировать о графике работы, проверять статус заявления и консультировать по самым популярным услугам. Кроме того, Галина самостоятельно позвонит с номера 8 (498) 602-12-80 и сообщит о готовности результатов самых востребованных услуг. Для обратной связи добавлена функция исходящих звонков с целью оценки качества работы операторов контакт-центра МФЦ Московской области.

В рейтинг самых популярных вопросов, на которые ответила Галина, вошли: готовность результата по услуге (более 642 тыс. звонков), запись в МФЦ (свыше 164 тыс. звонков), регистрация права на объекты недвижимости и кадастровый учет (порядка 93 тыс. звонков), режим работы отделений МФЦ (почти 91 тыс. звонков) и регистрация по месту жительства (более 71 тыс. звонков).

Чтобы получить ответы на вопросы по работе МФЦ Подмосковья, необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области и в голосовом меню выбрать 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.