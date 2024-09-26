Более 360 питомцев зарегистрировали в парках Подмосковья с конца августа

С конца августа в парках Подмосковья организована работа мобильных офисов ветеринарии, где владельцы домашних животных могут прямо во время прогулки зарегистрировать, чипировать или вакцинировать любимца против вируса бешенства. Так, с начала акции было зарегистрировано 367 домашних животных с внесением данных в единую региональную систему, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Кроме того, 285 питомцев были вакцинированы против бешенства, для этого в каждом мобильном офисе есть отечественный препарат «Рабикан». Еще более 280 любимцев в случае потери вернутся домой к владельцу гораздо быстрее, так как в область холки им был введен микрочип, содержащий уникальный код, считав который можно определить данные о животном и его хозяине.

Акция уже прошла в 24 парках Подмосковья. Например, в Талдоме в парке «Солнечный берег» было зарегистрировано 5 собак, еще 5 установлен микрочип, вакцинированы 2 кошки. В Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево регистрацию прошли 4 животных, 3 — были вакцинированы, еще 3 — чипированы. 6 октября с 15 до 17 часов мобильный офис Госветслужбы будет работать в «Парке 200-летия Егорьевску».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.