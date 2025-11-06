сегодня в 14:26

Более 3,4 тыс аварийных деревьев убрали в Подмосковье с начала года

С начала года специалисты ГАУ МО «Мособллес», работающие под руководством регионального комитета лесного хозяйства, убрали 3 430 аварийных деревьев на территории лесного фонда Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество опасных деревьев было ликвидировано в Подольском, Волоколамском, Ступинском, Истринском и Звенигородском лесничествах.

Дерево считается опасным, если оно:

находится в 100-метровой зоне от населенного пункта;

имеет структурные повреждения, такие как гниль, обрыв корней или опасный наклон;

угрожает имуществу или здоровью людей.

Решения о вырубке принимаются на основе проверок обращений граждан через единый центр управления регионом, портал «Добродел» и сайт комитета лесного хозяйства.

Важно помнить: самовольная рубка деревьев, даже если они аварийные, строго запрещена. Нарушителям могут грозить штрафы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.