Более 300 тысяч школьников и студентов Подмосковья отметили День российской науки

Более 300 тысяч школьников, студентов, педагогов и советников по воспитанию приняли участие в мероприятиях ко Дню российской науки в Подмосковье с 2 по 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ключевой темой встреч стал вклад современных российских ученых в мировую науку и возможности для молодежи в исследовательской деятельности. Советники директоров по воспитанию вместе с обучающимися и их родителями создали видеоролики «Просто о сложном», где объяснили научные явления из повседневной жизни. Работы были размещены в социальных сетях для популяризации науки среди молодежи.

В рамках акции прошла интерактивная выставка «Наука на ладошке», на которой школьники под руководством учителей химии, физики и биологии провели эксперименты для младших классов. Также состоялась исследовательская проектная сессия «Карта научных героев нашего края», где участники изучили вклад земляков в науку и создали интерактивные карты с описанием достижений.

Совместно с Российским обществом «Знание» были организованы лекции «Мегапрорывы российских ученых» о достижениях в физике, химии и биологии. Кроме того, «Орлята России» приняли участие в интерактивном представлении «Машинариум», подготовленном классными руководителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.