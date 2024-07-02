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Более 30 тыс семей получили денежные выплаты на новорожденных в Подмосковье

В Московской области денежные выплаты на новорожденных детей получили свыше 30 тыс. семей, об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«С начала года в регионе родители более 30 тысяч детей получили денежную выплату на новорожденного на общую сумму свыше 600 млн рублей. Семьи предпочитают получить выплату вместо готового набора, чтобы самостоятельно купить все необходимое для малыша», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Болатаева Людмила.

В ведомстве напомнили, что размер выплаты фиксирован — 20 тысяч рублей. Такую поддержку получают родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

Оформить выплату или получить готовый набор можно сразу в роддоме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.