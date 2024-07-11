Более 30 семейных команд стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

8 июля, в День любви, семьи и верности, состоялся финал конкурса «Это у нас семейное», победителями стали 32 семейных команды, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Итоги конкурса «Это у нас семейное», который стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», подвели в Мастерской управления «Сенеж». В финал попали 300 семей из 83 российских регионов и Республики Казахстан. Всего победителями финала стали 32 команды.

К финалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который рассказал о поручении президента РФ сделать конкурс «Это у нас семейное» ежегодным.

Он добавил, что команды-победители получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. Также все 300 семей — финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Награждая команды, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова напомнила, что семейные проекты влияют на развитие общества и государства.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, член Наблюдательного совета конкурса Мария Львова-Белова поздравила всех с Днем семьи, любви и верности, а также поделилась опытом участия в проектах АНО «Россия — страна возможностей». Она отметила, что участники конкурса мотивируют других на создание крепких семей.

Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фото - © Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги первого сезона конкурса «Это у нас семейное» и поблагодарил участников за пример крепкой семьи.

С МКС видеообращение участникам прислали Герой России, командир отряда Роскосмоса Олег Кононенко и космонавты Олег Чуб и Александр Гребенкин. Также на площадке конкурса состоялись встречи со звездными гостями: Яной Рудковской, Евгением Плющенко, их сыном Александром, а также рэпером Пашу.

В ходе четырех дней финала работал стенд семейного сообщества Движения Первых «Родные-Любимые», в рамках которого прошел конкурсный трек. Победителями стали 100 человек в составе семейных команд. Все они получили сертификаты на семейное путешествие от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» и памятные призы от Движения Первых и семейного сообщества «Родные-Любимые».

Также партнеры конкурса «Это у нас семейное» провели различные мероприятия и свои конкурсы, в рамках которых было множество призов.